 Erdoğan’dan Fransa’ya soykırım suçlaması | TÜRKİYE | DW | 24.04.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan’dan Fransa’ya soykırım suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan eden Fransa’yı Cezayir ve Ruanda'da yüz binlerce insanı katletmek ve soykırıma uğratmakla suçladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan eden Fransa'yı Cezayir'de "katliam ve soykırım yapmakla” suçladı.

Ankara'da "Arşivlerimizin Gelişim, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu”nun açılışında konuşan Erdoğan, "Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye çalışanların hepsinin kanlı bir geçmişi olduğunu görüyoruz” dedi. Erdoğan, "25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikârdır ve failleri Fransızlardır” ifadesini kullandı. "Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar” diyen Erdoğan, "Cezayir'de yüzbinlerce insanı katleden, soykırıma uğratan yine Fransızlardır” şeklinde konuştu. "Arşiv belgeleri” sayesinde bu yapılanları bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Yaptıkları dezenformasyon ile tüm dünyayı aldatmanın gayreti içinde olduklarını” kaydetti.

Erdoğan, "Katliamların, soykırımların, işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının altını kazıdığınızda, bugün bize karşımızda ‘soykırım, demokrasi ve özgürlük' diye yaygara koparanları göreceksiniz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin olarak Türkiye'nin "arşivleri açtığını” vurgulayarak, Ermenistan'a ve dünyanın diğer ülkelerine "varsa arşivleri açma” çağrısında bulundu. "Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleri ile ispat edememiştir” şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye arşivlerinin "hakikatı bulmak isteyen herkese açık olduğunu" söyledi.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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