 Erdoğan′dan erken seçim açıklaması: Haziran 2023′ten önce söz konusu değil | TÜRKİYE | DW | 22.01.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Haziran 2023'ten önce söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv fotoğrafı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv fotoğrafı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı kıldığı Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıktıktan sonra ikinci parti aşıların Türkiye'ye getirilmesi, restoran ve kafelerin açılması, muhalefetin erken seçim beklentisi, tartışmalı hukuk ve ekonomi reformu gibi konularda açıklamalarda bulundu.

İkinci parti aşıların  hafta sonuna kadar  gelmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği konusunun ise kabine toplantısında yeniden ele alınacağını söyledi. Bu konuda bazı endişelerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Erken seçim söz konusu değil”

Bir süredir muhalefet partilerinin dillendirdiği, seçimlerin erken bir tarihe çekilmesi konusuna da değinen Erdoğan, erken seçimin gündemde olmadığını belirterek, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür" diye konuştu. Erdoğan, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı gazetecilerin ekonomi ve yargıdaki reform hazırlıklarına ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Reform paketiyle ilgili  kendi içimizde  çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.”

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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