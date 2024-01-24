Erdoğan'dan Erkan hakkındaki iddialara yanıt: "Akla ziyan"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar hakkında ilk kez değerlendirmede bulundu.

AKP Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'ın babasının Merkez Bankası'nda gayriresmî yönetici gibi davrandığı ve bankanın sosyal tesislerinin Erkan ailesine tahsis edildiği yönündeki haberlerden muhalefeti sorumlu tuttu.

Muhalefeti kastederek "Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanılacak işler yapsa bunlar rahatsız oluyor" ifadesini kullanan Erdoğan, "Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı, misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar" dedi.

Erdoğan, "Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor" diye ekledi.

"Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere, fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek" diyen Erdoğan, "Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli, açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikte sevinip milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediler" açıklamasında bulundu.

Erkan: Kabul edilemez

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ailesiyle ilgili iddiaların ardından geçen hafta resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur" demişti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Fotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/Andalou/picture alliance

"Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" diye eklemişti.

İddialar neydi?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği şikâyet dilekçesini gündeme taşıyan Sözcü gazetesinin 18 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bankada gayriresmî olarak yönetici konumuna getirildiği ve personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği iddia edilmişti.

DW Türkçe'ye konuşan bir TCMB yetkilisi de Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesinin emrine tahsis edildiğini öne sürmüştü.

Başkan Erkan ve ailesinin ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da özel olarak kullandığını iddia eden yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürmüştü.

TCMB yetkilisi, Merkez Bankası Başkanı'nın sadece babasının değil annesi Gamze Erkan'ın da torunuyla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunduğunu ve yetkisi olmadığı hâlde banka çalışanlarına talimat verdiğini iddia etmişti. Yetkili, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirtmişti.

DW/CÖ,HT

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