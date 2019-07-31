 Erdoğan′dan Doğu Akdeniz mesajı | TÜRKİYE | DW | 23.08.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faliyetlerinden geri adım atmayacaklarını belirterek, "Ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek bölgede "Türkiye'yi ve KKTC'yi yok sayan hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini" savundu.

Erdoğan'ın Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar'la Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdiği açıklamasında, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler, şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalılar. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

"Deniz ve hava kuvvetlerimiz görev başında"

Erdoğan Kuzey Kıbrıs'taki hükümet ile birlikte başlatılan doğalgaz arama çalışmalarının iki sondaj ve iki sismik araştırma gemisiyle devam ettiğini hatırlatarak, "Tabii bu gemilerimizin faaliyetlerini güvenle yürütebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır" diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haksız, adaletsiz bir yaklaşıma asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, bölgede hak ve iddia sahibi diğer tüm ülkelerle de doğrudan veya dolaylı yakın ilişki içinde olduklarını söyledi.

Sondaj gerilimi

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başlaması adanın güneyindeki AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan'ın tepkisini çekmişti. İki ülke sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs adasının münhasır ekonomik bölgesinin ihlali olduğunu savunuyor. Türkiye'nin sondaj çalışmaları iki ülkenin yanı sıra AB, Mısır, İsrail ve ABD'nin  de tepkisini çekiyor.

Brüksel, Türkiye'ye yapılan mali destekten 145 milyon euro kesintiye giderek Ankara'ya yönelik yaptırım kararı almıştı.

DW,DHA/GY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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