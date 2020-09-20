 Erdoğan′dan BM′de Doğu Akdeniz için bölgesel konferans çağrısı | TÜRKİYE | DW | 22.09.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan BM'de Doğu Akdeniz için bölgesel konferans çağrısı

BM Genel Kurulu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz krizinin çözümü için bölgesel bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

USA UN-Klimagipfel Erdogan (Reuters/C. Allegri)

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na video mesajla seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların "samimi bir diyalogla, uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde çözümünü" tercih edeceğini ancak "aksi yöndeki hiçbir dayatmaya, tacize, saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğini" belirtti.

Sorunun çözümü için bölgesel bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunan Erdoğan, "Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı burada tekrarlamak istiyorum. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde, 'kazanan hepsini alır' anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de de başka bir bölgede de kimsenin hakkında, hukukunda, meşru çıkarlarında gözünün bulunmadığını ifade eden Erdoğan, "Ancak, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine, çıkarlarının yok sayılmasına da göz yumamayız. Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır" dedi.

Suriye krizi

Konuşmasında Suriye krizine de değinen Erdoğan, bu ülkedeki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki yol haritası temelinde çözülmesi gerektiğini belirterek "Bunun için özellikle Birleşmiş Milletlerin himayesinde başlatılan, Suriyeliler tarafından da sahiplenilen ve yönlendirilen siyasi sürecin başarıyla sonuçlandırılması gerekiyor" dedi.

Erdoğan, "Suriye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmuş olarak kalıcı bir barışa ulaşabilmesi, ancak bu şekilde mümkündür. Bu hedef gerçekleşene kadar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile milli güvenliğimize kasteden terör örgütlerini engellemekte kararlıyız" diye ekledi.

Irak'a işbirliği çağrısı

Türkiye'nin Irak'la terörle mücadele konusunda daha yakın işbirliği yapmak istediğini belirten Erdoğan, "Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz" dedi.

İran'ın nükleer programı

Türkiye'nin, İran'ın nükler programıyla ilglili hususların uluslararası hukuk dikkate alınarak diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tüm tarafların bölgesel ve küresel güvenliğe ciddi katkılar sağlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki yükümlülüklerine riayet etmeleri çağrımızı tekrarlıyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "BM kararları ve uluslararası hukukun hilafına Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hâle gelmesine hizmet ediyor" ifadesini kullandı.

AFP,DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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