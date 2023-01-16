  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan başörtüsü konusunda referandum sinyali

4 saat önce

Erdoğan, başörtüsü ve ailenin tanımının yeniden düzenlenmesini öngören anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de kabul edilmemesi halinde "son sözü millet söyleyecek" ifadelerini kullandı.

https://p.dw.com/p/4MEi2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, başörtüsü ve aile konularında düzenlemeler öngören anayasa değişikliği teklifi konusunda mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmemesi halinde referanduma sunulabileceğine işaret etti.

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda "400'ün fevkinde oyla" kabul edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz, öyleyse son sözü millet söyleyecek" şeklinde konuştu.

Teklifin Meclis'ten geçmesi için 400'den fazla vekilin "evet" oyu vermesi gerekiyor, 360-400 aralığında oy alması halinde ise referandum gündeme geliyor.

AKP iktidarı döneminde başörtüsü konusunda yapılanları hatırlatan Erdoğan, artık üniversitelerde başörtülü kadınların eğitim alabildiğini, kamuda, silahlı kuvvetlerde, yargıda kadınların başörtüsü ile çalışabildiğini anlattı.

Erdoğan,  "Hiçbir insanımızın inancından, sakalından, saçından veya hayat tarzından dolayı ötekileştirilmediği huzur iklimini ülkemiz genelinde tesis ettik. Bugün kadınlarımız kılık kıyafetleri sebebiyle haksızlığa uğramadan hayatın her alanında sorumluluk üstelenebiliyor" şeklinde konuştu.

CHP ve İYİ Parti'ye eleştiri

Meclis'e sundukları anayasa teklifinin kabul edilmesi halinde bunun "reform sürecinin adete zafer tacı" olacağını belirten Erdoğan, "Bu düzenleme kabul edilirse artık hiç kimse aklına estiğinde sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence konusunu gündeme getirmesine işaret eden Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin anayasa değişikliği teklifi konusunda AKP'nin randevu talebini reddetmesini de eleştirdi. Erdoğan, "Bunlar işte bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın yok" ifadelerini kullandı.

Evlilik için yeni tanım öngörülüyor

Erdoğan, anayasa değişikliği teklifindeki aileye ilişkin düzenlemeyi de "Teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanında aile kurumunu küresel odakların desteği ile palazlanan ve giderek pervasızlaşan sapkın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz" sözleriyle savundu.

Erdoğan, "Özgürlük kılıfı altında aile müessesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz" dedi.

AKP, başörtüsüne anayasal güvence ve "evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" şeklinde ailenin yeniden tanımlanmasını öngören anayasa değişikliği teklifini 9 Aralık'ta Meclis'e sunmuştu. Teklife göre, Anayasa'nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörülüyor.

DW/JD, TY

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsveç Başbakanı Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

İsveçli savcı: "Erdoğan kuklası" asmak suç teşkil etmiyor

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TANAP boru hattı

Türkiye'nin enerji merkezi olması nasıl mümkün olacak?

Türkiye'nin enerji merkezi olması nasıl mümkün olacak?

Politika8 saat önce
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın miting pankartı: Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim

Emek ve Özgürlük İttifakı: Kimse bizi cepte görmesin

Emek ve Özgürlük İttifakı: Kimse bizi cepte görmesin

Politika15 Ocak 2023

Ebabil Harekâtı nedir?

Ebabil Harekâtı nedir?

Politika15 Ocak 2023
St. Petersburg kentinde Rus gençleri askere çağıran bir ilan

Savaşa gitmeyen Ruslar: Ya cezaevine ya ölüme gidecektim

Savaşa gitmeyen Ruslar: Ya cezaevine ya ölüme gidecektim

Çatışmalar15 Ocak 2023
Amasra Taşkömürü İşletmesi

Amasra: Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

Amasra: Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

Felaket14 Ocak 2023
Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi rekor düzeyde düştü

İstanbul'da su sorunu: Halk sağlığı tehdit altında

İstanbul'da su sorunu: Halk sağlığı tehdit altında

Doğa ve Çevre14 Ocak 2023
Ana sayfaya dön