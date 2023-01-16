Erdoğan'dan başörtüsü konusunda referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, başörtüsü ve aile konularında düzenlemeler öngören anayasa değişikliği teklifi konusunda mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmemesi halinde referanduma sunulabileceğine işaret etti.

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda "400'ün fevkinde oyla" kabul edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz, öyleyse son sözü millet söyleyecek" şeklinde konuştu.

Teklifin Meclis'ten geçmesi için 400'den fazla vekilin "evet" oyu vermesi gerekiyor, 360-400 aralığında oy alması halinde ise referandum gündeme geliyor.

AKP iktidarı döneminde başörtüsü konusunda yapılanları hatırlatan Erdoğan, artık üniversitelerde başörtülü kadınların eğitim alabildiğini, kamuda, silahlı kuvvetlerde, yargıda kadınların başörtüsü ile çalışabildiğini anlattı.

Erdoğan, "Hiçbir insanımızın inancından, sakalından, saçından veya hayat tarzından dolayı ötekileştirilmediği huzur iklimini ülkemiz genelinde tesis ettik. Bugün kadınlarımız kılık kıyafetleri sebebiyle haksızlığa uğramadan hayatın her alanında sorumluluk üstelenebiliyor" şeklinde konuştu.

CHP ve İYİ Parti'ye eleştiri

Meclis'e sundukları anayasa teklifinin kabul edilmesi halinde bunun "reform sürecinin adete zafer tacı" olacağını belirten Erdoğan, "Bu düzenleme kabul edilirse artık hiç kimse aklına estiğinde sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence konusunu gündeme getirmesine işaret eden Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin anayasa değişikliği teklifi konusunda AKP'nin randevu talebini reddetmesini de eleştirdi. Erdoğan, "Bunlar işte bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın yok" ifadelerini kullandı.

Evlilik için yeni tanım öngörülüyor

Erdoğan, anayasa değişikliği teklifindeki aileye ilişkin düzenlemeyi de "Teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanında aile kurumunu küresel odakların desteği ile palazlanan ve giderek pervasızlaşan sapkın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz" sözleriyle savundu.

Erdoğan, "Özgürlük kılıfı altında aile müessesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz" dedi.

AKP, başörtüsüne anayasal güvence ve "evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" şeklinde ailenin yeniden tanımlanmasını öngören anayasa değişikliği teklifini 9 Aralık'ta Meclis'e sunmuştu. Teklife göre, Anayasa'nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörülüyor.

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