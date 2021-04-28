Erdoğan'dan "aşı tedariği" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşıları konusunda konuşan Erdoğan, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretimine başlanacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, BioNtech de gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı tedariğinin "önümüzdeki iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu beklendiğini" belirtti. Koca, yerli aşı üretimine ilişkin çalışmalar konusunda "Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır" diye konuştu.

Türkiye altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını da duyurdu.

DHA /HT, TY

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