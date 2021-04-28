 Erdoğan′dan ″aşı tedariği″ açıklaması | TÜRKİYE | DW | 30.04.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan "aşı tedariği" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı tedariği konusunda "Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" açıklaması yaptı.

Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşıları konusunda konuşan Erdoğan, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretimine başlanacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, BioNtech de gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı tedariğinin "önümüzdeki iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu beklendiğini" belirtti. Koca, yerli aşı üretimine ilişkin çalışmalar konusunda "Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır" diye konuştu.

Türkiye altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını da duyurdu.

DHA /HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye aşıda “günü kurtarma” derdinde mi?

Sağlık Bakanı Koca önümüzdeki iki ay içinde aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını duyurdu. Sağlık meslek örgütlerine göre bu duyuru hükümetin “salgın ve aşı çelişkisini” ortaya çıkardı.  

"Sıkı bir kapanmaya ihtiyacımız var"

Türkiye'de Mart başına kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 500, ağır hasta sayısı yüzde 170'in üzerinde arttı. Yeni vaka açısından dünyada ikinci olan Türkiye'de uzmanlara göre sıkı bir kapanma gerekiyor.  

Rus Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma sağladı.  

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