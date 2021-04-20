Erdoğan’dan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna cevap

Merkez Bankası döviz rezervlerindeki kayba ilişkin muhalefetin ortaya attığı "128 milyar dolar nerede?" sorusuna istinaden son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "CHP’nin 128 milyar dolar nerede yalanı" olarak nitelediği rezerv tartışmasına dair "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır" şeklinde konuştu.

Son 2 yılda 165 milyar dolar

Erdoğan "Son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak, tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı" dedi.

Merkez Bankası'nın halihazırda 90 milyar dolara yakın rezervi bulunduğunu hatırlatan Erdoğan "Bu rezerv ihtiyaç duyulduğu anda yine kullanılabilir veya rezerv yarın öbürgün 100 milyar doların üzerine de çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların eritildiği iddiasıyla hükümete "128 milyar dolar nerede" sorusunu yönelten ana muhalefet partisi CHP ile hükümet arasındaki gerilim tırmanıyor.

CHP'den gelen bu soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimi zaman "Salgında harcadık", kimi zaman da "Hazine'de duruyor" yanıtını vermişti. Ancak bu yanıtların detaylandırılmaya muhtaç olduğunu düşünen CHP, "128 milyar dolar nerede" sorusunu bir kampanyayla gündemde tutma kararı aldı.

Reuters haber ajansı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği dönemde Merkez Bankası başkanı olarak görevlendirilen Naci Ağbal’ın Mart 2021’de görevden alınmasında da rezervlerde 130 milyar dolar civarında kayba neden olan döviz satışlarıyla ilgili inceleme başlatmasının rol oynadığını bildirmişti.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde Türkiye'deki döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden rezervlerden döviz satışı yapılması rezervlerde erimeye yol açtığı gerekçesiyle bu politika sert bir şekilde eleştirilmişti.

Aynı dönemde rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme CHP tarafından da yüksek sesle sorgulanmaya başlamış ve "128 milyar dolar nerede" kampanyası başlatılmıştı.

DW/SSB, TY

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