Erdoğan'dan Şam'a Şubat sonuna kadar süre

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Meclis Grup Toplantası'nda yaptığı konuşmada Suriye'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. Suriye'deki anlaşmalara uyulmadığını belirten Erdoğan, İdlib'de yedi Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" şeklinde konuştu.

Şam rejimine ültimatom veren Erdoğan, rejime bağlı birliklerin Şubat ayı içerisinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin "bu işi" bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söyledi. Erdoğan "Öncelikle İdlib'de rejimin bir an önce Soçi Mutabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam da Sayın Putin ile yaptığım görüşmede ifade ettim" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye de işaret etti.

İdlib’den Türkiye sınırına doğru gelen kişi sayısının 1 milyona yaklaştğını kaydeden Erdoğan, "Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı süratle düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız" diye sözlerini sürdürdü.

"Misliyle karşılık verilecek"

Rejimin muhalif grupların en küçük ihlaline sivilleri de hedef alan saldırılarla karşılık verdiğini ifade eden Erdoğan, rejimin ihlallerine de aynı şekilde yanıt verileceği tehdidinde bulundu.

"Askerimize yapılan her saldırı misliyle cevaplanacaktır" diyen Erdoğan, "Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez" şeklinde sözlerini sürdürdü. Erdoğan, "Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya'dan tek beklentilerinin Suriye'deki hassasiyetlerini daha iyi anlaması olduğunu söyledi. Putin ile telefonla ve yüz yüze sık sık gerçekleştirdikleri görüşmelerin ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürümesini sağladığını vurgulayan Erdoğan, dün akşam da verimli ve kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Türkiye - Rusya gerilimi

Suriye ordusunun yedi Türk askerini hedef aldığı saldırı sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerini gerilimli bir noktaya getirdi. Rusya, Türkiye'nin İdlib'deki askeri operasyonları konusunda bilgi vermediği ve Suriye askerlerini bu nedenle Türk ordusuna ateş açtığı açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'nın Soçi mutabakatına sadık kalmadığını dile getirerek konuyu uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

DW/HS,GA

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