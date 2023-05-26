Erdoğan'dan Ümit Özdağ hakkında bakanlık iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kendisine üç bakanlık teklif edilmesi üzerine ikinci turda Millet İttifakı'nı desteklemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Erdoğan, Özdağ'ın ikinci tura ilişkin kararını vermeden önce AKP'den de bakanlık istediğini ama bu talebi reddettiklerini söyledi.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına katılan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, Özdağ'ın AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile geçen hafta yaptığı görüşmeyle ilgili olarak bilgi verirken "Bu akşam bunu Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebinin olduğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan ona üç bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey'e de bu konuda özellikle AFAD gibi bir bakanlık veyahut İçişleri Bakanlığı, AFAD'ın malum bağlı olduğu bakanlık, eğer bu verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim' gibi. Numan Bey de bunu bu akşam televizyon kanalında açıkladı. Böyle bir teklifi, böyle bir talebi olmuş. Numan Bey de kendisine 'Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır' demiş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "'Biz kesinlikle bir pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız' dedik. Bu minval üzere de Numan Bey görüşmesini o şekilde yaptı. Demek istediği şey, İçişleri Bakanlığı noktasında böyle bir talebi oldu. Numan Bey de 'Bunu cumhurbaşkanımız kabul etmez' deyince bağ koptu" diye ekledi.

Özdağ: Bakanlık diye telaffuz etmedik

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Özdağ'ın AKP'den bakanlık istediğini ancak bu teklifin reddedildiğini söylemişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Fotoğraf: picture-alliance/AP/B. Obilici

Özdağ da Destici'nin iddialarına Habertürk'te yanıt verirken "Bu gizli bir şey değil. Evet biz AK Parti'yle görüşmelerimiz sırasında ortaya bir şart koyduk: 13 milyon sığınmacı ve kaçak dönecekler vatanlarına. Biz bunun dışında bu sürecin içerisinde yer almayız. Bu işi siz yapamazsınız, biz yaparız. Biz burada, bu süreçte görev alacağız ve bu geri dönüş sürecini yöneteceğiz. Yani kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice itibariyle bu süreci yönetecekseniz bu sürecin içerisinde fiilen yer almanız lazım. Bakanlık diye telaffuz etmedik" dedi.

CHP: Dezenformasyon ve yalan

Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a bakanlık teklif ettiğine dair iddialar ise daha önce CHP tarafından yalanlanmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın, sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur" demişti. Öztrak,Zafer Partisi ile imzalanan protokoldeyer alan hususlar dışındaki haber ve yorumların "dezenformasyon ve yalan" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Millet İttifakı'nın ikinci tur öncesi Zafer Partisi ile yaptığı anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"HDP, bu bütünleşmeden sonra eğer desteğini çekerse şaşmayın" diyen Erdoğan, HDP ve Yeşil Sol Parti'nin yaptıkları ortak açıklamada bu yönde bir karar olmadığının hatırlatılması üzerine ise "Bizim aldığımız feedbackler farklı. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Şimdi Sinan Oğan'ın 5,2'sine, Özdağ öyle diyor ya, 5,2 diyor yani Sinan Oğan'ın gittiği yoldan gitmez diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Yani senin şu anda oy potansiyelin ne? O 2,2 senin gittiğin yola gidecek mi?" yanıtını verdi.

Oğan için "eleman" tabiri

Erdoğan, ATA İttifakı'nın ilk turda yüzde 5,17 oy alarak elenen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın destekleme kararı almasını konusunda da "Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire filan değil. Şu anda Sinan Bey, yarın akşam, diğer akşam, bildiğim kadarıyla bazı televizyon kanallarına çıkacak. Yarın da yine Mevlüt ile birlikte de orada bazı ziyaretler yapacaklar. Yani, şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Tabii bu önemli bir gelişme" dedi.

Erdoğan, "Şimdi bu 5,2 olabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir. Ortada bir sinerji var. Niye? Sinan Oğan bir gerçek, bir vaka. Nedir, Cumhurbaşkanı Adayı olarak bu seçimlere katılmıştır. Ama daha sonra da aldığı kararla bizimle, Cumhur İttifakı ile hareket etme kararını almıştır" diye konuştu.

DW,ANKA/CÖ,BÖ

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