 Erdoğan′a ″terörist″ diyen Wilders′e soruşturma | AVRUPA | DW | 16.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Erdoğan'a "terörist" diyen Wilders'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı IŞİD ile ilişkilendirerek "teörist" diye nitelendiren paylaşımı nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Geert Wilders

Geert Wilders

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşırı sağcı Wilders'in paylaşımında Erdoğan'ın yüzünün sağ tarafı arkada Türk bayrağı fonuyla görülürken, daha karanlık, sarıklı ve sakallı sol tarafının yanında IŞİD bayrağı bulunuyor. Wilders resmi "terörist" ibaresiyle paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Wilders'in paylaşımına Twitter üzerinden tepki göstererek "Wilders ve etrafındaki Neonazi güruhunun tek bir kelimesinin bile anlam ifade etmediğini", "asıl tehlikenin Avrupa'daki ılımlı ve sorumluluk sahibi görünen hükümetler ve siyasi karar alıcıların buna destek verdiği izlenimi" olduğunu söyledi.

Türkiye ve Avrupa'daki Türk topluluğun her zaman için terörizm ve aşırılıkçılığa karşı bir kale işlevi gördüğünü belirten Altun, aksini iddia etmenin ırkçılık ve İslamofobiye hizmet edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün akşam Wilders'in bir fotoğrafını "Embesil" ibaresiyle paylaşmıştı.

Wilders geçen yıl Ekim ayında da  Erdoğan'ı, üzerinde AKP yazan ve fitili ateşlenmiş bomba görünümlü  bir şapkayla resmeden bir paylaşım yapmış ve yine "terörist" ibaresini kullanmıştı. Erdoğan Wilders'i "faşist" diye nitelendirmiş ve avukatı aracılığıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hollanda hükümeti ise ülkede  ifade özgürlüğü  bulunduğunu belirterek Erdoğan'ın girişimini eleştirmişti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Büyükelçi'ye Geert Wilders tehdidi

Hollanda’nın Pakistan Büyükelçisi’nin İslam karşıtı sağ popülist siyasetçi Wilders yüzünden ölüm tehditleri aldığı belirtildi.  

Wilders'in "İslami safari"sine izin yok

İslamcıların kalesi olarak anılan Brüksel'in Molenbeek ilçesi Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders'in planladığı ziyareti resmi olarak yasakladı.  

Wilders'den Türk Büyükelçiliği önünde protesto

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders, Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyerek, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam etkinliğine izin verilmemesi çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Türkei Istanbul | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan'ın "terörist" taktiği: Seçmen kitlesinde sadakati artırıyor 04.02.2021

Erdoğan'ın rektörün atanarak belirlenmesini protesto eden Boğaziçili öğrencileri "terörist" diye suçlaması bir strateji mi? Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu'ya göre, Erdoğan seçmen kitlesindeki sadakati artırıyor.

Flaggen von Neuseeland und Australien (R)

Türkiye’de yakalanan IŞİD’li Okyanusya’yı karıştırdı 16.02.2021

Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan bir IŞİD üyesi, Yeni Zelanda ile Avustralya arasında krize neden oldu. İki ülkenin de vatandaşı olan kadının Avustralya pasaportunun iptaline Yeni Zelanda tepkili.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Erdoğan'dan Boğaziçili gençlere: Öğrenci misiz, terörist misiniz? 03.02.2021

Erdoğan, Boğaziçili öğrencilere "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli de "vandal" ve "barbar" ifadelerini kullandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Geert Wilders

Erdoğan'a "terörist" diyen Wilders'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı IŞİD ile ilişkilendirerek "teörist" diye nitelendiren paylaşımı nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  