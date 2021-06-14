Erdoğan'a hakaretten Deniz Yücel'e dava

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 6 Kasım 2016 tarihinde yazdığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "darbeci" nitelemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla TCK'nın 299'uncu maddesi uyarınca yeni bir dava daha açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yahya Fatih Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, Yücel'in yazısındaki "Darbeci Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletini pervasızca değiştiriyor. Eleştiriler susturulmakta, ülke parçalanmakta" ifadelerine yer verdi. Yücel'in "darbeci" şeklinde söyleminin Erdoğan'ın "açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu" belirtilerek Yücel'in ifadelerinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu iddia edildi.

Savcı, davanın Yücel'in devleti alenen aşağılama suçundan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dosyayla birleştirilmesini de istedi.

Yücel hakkında 2016 yılının Ekim ayında yayımlanan ve "Kürt annesini göremesin" fıkrası ile "Ermenilere yapılan soykırım" ifadesini içeren iki yazısı gerekçesiyle "devleti alenen aşağılama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Yücel'in ilk duruşması 1 Temmuz 2021 tarihinde, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AYM'nin Deniz Yücel kararı

İddianamede, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı Yücel'in, "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden ise beraatine karar verildiğine de işaret edildi.

Yücel, gazetesinin Türkiye muhabirliğini yaptığı dönemde haberleri nedeniyle Şubat 2017'de gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından Şubat 2018'de Türkiye'den ayrılan Yücel'in başvurusunu değerlendiren AYM, geçen sene gazetecinin tutukluluğu süresince hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

HS,SÖ

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