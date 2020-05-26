 Erdoğan′a hakaretten 5 CHP′li hakkında suç duyurusu | TÜRKİYE | DW | 27.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan'a hakaretten 5 CHP'li hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu CHP'lilerden Karabağlar İlçe Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı. Koyurga kısa bir süre sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga

CHP'li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Koyurga nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. İfade veren Koyurga, konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Koyurga'nın serbest bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu. 

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Koyurga'nın ortaya çıkan paylaşımlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda "şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması" talep ediliyor.

İl Başkanı: Troller iş başında 

Koyurga'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter hesabından "trollerin iş başında olduğunu ve CHP'li gençlerin marjinalize ederek karalamaya çalıştıklarını" ve Koyurga'nın 18 yaş altında olduğu sırada attığı iddia edilen tweetlerle ilgili inceleme başlatıldığını" mesajını da paylaştı.

Erdoğan'ın avukatı: Tweetler kayıt altında

Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğal İnal da Twitter hesabından "Koyurga'nın tüm tweetlerinin şikayet üzerine savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alındığını" mesajını paylaştı. İnal ayrıca CHP Karabağlar eski Gençlik Kolları Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gürboğa hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

Eski CHP yöneticisi Banu Özdemir tutuklanmıştı

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de hafta başında tutuklanmıştı.

DHA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bayram sonrası siyaset hızlanacak

Ankara’da siyaset Ramazan Bayramı sonrasında gündemdeki tartışmalarla hızlı bir tempoya hazırlanırken, AKP "gönül seferberliği" ile halka giderek salgınla mücadeleyi anlatmayı planlıyor. (26.05.2020)  

Benzer içerik

Türkei Parlament Ankara

Bayram sonrası siyaset hızlanacak 26.05.2020

Ankara’da siyaset Ramazan Bayramı sonrasında gündemdeki tartışmalarla hızlı bir tempoya hazırlanırken, AKP "gönül seferberliği" ile halka giderek salgınla mücadeleyi anlatmayı planlıyor.

Türkei Ankara | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan’dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu 06.05.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Ragıp Zarakolu hakkında, "darbe çığırtkanlığı yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zarakolu, suç duyurusuna konu olan köşe yazısının darbe karşıtı olduğunu savundu.

Türkei Ali Babacan, ehemaliger Wirtschaftsminister

Alman düşünce kuruluşu SWP: Yeni partiler Türkiye’de çığır açabilir 23.05.2020

“Erdoğan’ın Türkiye’yi, Baas rejimine dönüştürecek gücü yok” diyen Çevik, Babacan’ın, Erdoğan sonrası döneme geçişte “uzlaştırıcı figür”, bir CHP-DEVA ittifakının da “yeni bir dönemin başlangıcı” olabileceğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar

Kadınlar AKP'li Arvas'ın açıklamasına öfkeli

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'la ilgili AKP'li belediye meclis üyesi Hamdullah Arvas'ın açıklamalarına kadın örgütlerinden gelen tepki büyüyor.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  