Erdoğan'a hakaretten 5 CHP'li hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Koyurga nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. İfade veren Koyurga, konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Koyurga'nın serbest bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Koyurga'nın ortaya çıkan paylaşımlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda "şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması" talep ediliyor.

İl Başkanı: Troller iş başında

Koyurga'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter hesabından "trollerin iş başında olduğunu ve CHP'li gençlerin marjinalize ederek karalamaya çalıştıklarını" ve Koyurga'nın 18 yaş altında olduğu sırada attığı iddia edilen tweetlerle ilgili inceleme başlatıldığını" mesajını da paylaştı.

Erdoğan'ın avukatı: Tweetler kayıt altında

Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğal İnal da Twitter hesabından "Koyurga'nın tüm tweetlerinin şikayet üzerine savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alındığını" mesajını paylaştı. İnal ayrıca CHP Karabağlar eski Gençlik Kolları Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gürboğa hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Eski CHP yöneticisi Banu Özdemir tutuklanmıştı

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de hafta başında tutuklanmıştı.

DHA,DW/HS,JD

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