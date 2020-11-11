Erdoğan: Zengin-fakir demeden tüm ülkeler aşıya erişebilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresi‘ni gerçekleştirdiklerini, 2023'e kadar görev yapacak öncü kadroları tespit ettiklerini söyledi.

Seçim meydanlarında verdikleri sözleri yerine getirmenin çabası içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bunlar emek vermek gayret etmek üretmek yerine üretene hizmet götürene çamur atmayı marifet sandılar. Ankara’daki sırça köşklerinden gazete köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. Oyunu bir torba kömüre makarnaya satmayacak bir millet olduğunu idrak edemediler. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs salgının bir turnusol kağıdına dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki tüm devletlerin gerçek kapasitelerini görme imkanı bulduğunu belirtti. Erdoğan Türkiye'nin Atatürk Havalimanı'nda 1006 odalı hastaneyi 45 günde bitirdiğini, aynı süre içinde Sancaktepe'de de bir hastanenin tamamlandığını kaydetti.

"Sigara içmeyi lütfen bırakın"

"Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız" diyen Erdoğan, "Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır" şeklinde konuştu. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası akciğer" dedi.

Türkiye'nin aşı konusundaki çalışmalarını çok yönlü biçimde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Almanya’da iki Türk kardeşimiz de bu işin içinde biliyorsunuz. Bütün ülkelerle ortak (aşı konusunda) çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Aşı çalışmalarında zaman zaman spekülasyonlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı kasıp kavuran milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir. Daha önce dediğimiz gibi üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişebilmesi çok önemlidir" dedi.

DW / HT,ET

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