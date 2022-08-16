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Türkei Istanbul | Volodymyr Zelenskiy und Recep Tayyip Erdogan
Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaUkrayna

Erdoğan Zelenskiy ile Ukrayna'da görüşecek

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Perşembe günü Lviv'e gidecek. İki lider aynı gün BM Genel Sekreteri Guterres ile de görüşecek.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Ağustos Perşembe günü Lviv kentinde Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin, "stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilmesi" olacağı bildirildi.

Guterres'le buluşma

Söz konusu ziyaret esnasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bir de üçlü görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşmede de, Ukrayna tahılının küresel piyasalara ihracatı için oluşturulan yapının faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla çözümüne dair fikirlerin tartışılacağı aktarıldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de, Guterres'in Erdoğan ve Zelenskiy ile Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv lentinde bir araya geleceğini duyurdu. Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Zelenskiy ile görüşmesinde, çatışmaların ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ve Ukrayna krizinin siyasi bir çözüme kavuşturulmasını görüşeceğini bildirdi. Guterres'in 19 Ağustos Cuma günü de, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio GuterresFotoğraf: Yuki Iwamura/AP/dpa/picture alliance

Tahıl Koridoru Anlaşması

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler neticesinde, geçen Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ihracatına yeniden başlanmıştı.

İstanbul'da oluşturulan koordinasyon merkezi, bu ihracatın işleyişinde hayati bir önem taşıyor. Söz konusu merkezde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcileri görev yapıyor. Antonio Guterres'in 20 Ağustos Cumartesi günü de İstanbul'da bu merkezi ziyaret etmesi bekleniyor.

Reuters,DW / ET,HT

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