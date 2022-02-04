Erdoğan: Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirmek istiyoruz

Ukrayna ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolculuğunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e liderler seviyesinde bir zirve veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini aktardığını dile getirdi. "Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz" diyen Erdoğan, "Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, ziyarette Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurguladıklarını belirten Erdoğan, "Maalesef Ukrayna ile Rusya ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenskiy'e özellikle belirttik. Kendileri de 'Bu tür bir adımda, üzerime ne düşüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim' dedi" söyleminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - (Kiev / 03.02.2022)

"Türkiye olarak bu konuda, liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" diyen Erdoğan, "Uluslararası basının da Ukrayna-Rusya arasındaki meseleyi büyütmesinin faydadan daha çok zarar getireceğine inandığımı dile getirdim. Bu süreçte suhuletle, özellikle kılı kırk yaran bir hassasiyetle davranılması büyük önem arz ediyor. İkili sorunların Avrupa Atlantik Güvenlik Müzakerelerinin bir unsuru haline dönüştürülmesi, her iki kulvarın da tıkanmasına yol açıyor" görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki boyutun birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi ve kendi dinamikleri içerisinde ele alınması halinde çözüm şansının artacağını savundu.

Batılı ülkelere eleştiri

Ukrayna krizinde Batı ülkelerinin tavrını da eleştiren Recep Tayyip Erdoğan, bunu şöyle açıkladı:

"Bir defa şunu çok açık ve net söylemem lazım, bu süreç içerisinde dikkat edilirse Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Böyle bir durum var ortada. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenskiy'le olan görüşmede, zaten bu konularla ilgili bir mutabakatımız olduğunu gördüm. Çünkü şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Bundan önce bakıyorsunuz bir Merkel icabında çıkıyordu, hakikaten çözüm için elinde anahtar bulundurabiliyordu. Ama bunun dışında şu anda böyle bir lider de kalmadı. Diğerlerinin ismini zaten vermeye gerek yok."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"ABD olumlu yaklaşım sergileyemedi"

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) de süreçle ilgili eleştiren Erdoğan, "ABD ile ilgili duruma da baktığımızda, Biden da şu an itibariyle bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Dışişleri Bakanlarının yaptıkları görüşmelerde de neticeye yönelik bir gelişme henüz kaydedilemedi. Bunu zaten kendilerinde de açık, net görüyoruz. Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız" dedi.

"Ukrayna ile ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı"

Gazetecilerle yaptığı sohbette Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021 itibarıyla 7,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti. "Şimdi hedef 10 milyar dolar. 10 milyar dolar hedefine de inşallah ulaşacağız. Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 30. yıl dönümüne tekabül eden ziyaretimizi, imzaladığımız 8 anlaşmayla taçlandırdık. Müzakereleri 11 yıldır süren özellikle Serbest Ticaret Anlaşması çok çok önemli ve anlamlıydı. Toplantı vesilesiyle ayrıca farklı birçok konuyu da ele alma imkanımız oldu" diyen Cumhurbaşkanı, konseyin bir sonraki toplantısının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye'de tertiplenmesini kararlaştırdıklarını aktardı.

DW / ET,HT

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