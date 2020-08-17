 Erdoğan: Yunanistan kendini kaosa attı | TÜRKİYE | DW | 24.08.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Yunanistan kendini kaosa attı

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tutumuna "kendini kaosa attı" sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerinde geri adım atılmayacağını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’a yönelik sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesine tepki gösterdi. Yunanistan'ın buna hakkı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan kendini içinden çıkamayacağı bir kaosa attı" dedi. Erdoğan, "Bölgede yaşanacak her olumsuzluğun tek müsebibi Yunanistan, tek zarar gören de yine kendileri olacaktır" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex ilan edilmesinin ardından, Yunanistan da Navtex ilan ettiğini bildirmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" şeklinde konuştu.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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