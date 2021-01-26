Erdoğan: Yeni anayasa için harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi. Erdoğan sözlerini "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" diye sürdürdü.

Erdoğan, "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifaedlerini kullandı.

Konuşmasında reform çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir" diyerek yakında reformlarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Köy okulları 15 Şubat’ta açılıyor

Konuşmasında koronavirüs pandemisi ile mücadele önlemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin köy okullarında 15 Şubat‘ta başlatılacağını kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan 8 ve 12‘inci sınıfların ise kademeli olarak 1 Mart'ta eğitime başlayacağını belirtti.

Erdoğan, “Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

DW/BÖ,HS

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