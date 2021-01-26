 Erdoğan: Yeni anayasa için harekete geçebiliriz | TÜRKİYE | DW | 01.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: Yeni anayasa için harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yakında yeni anayasa için harekete geçilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi. Erdoğan sözlerini "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" diye sürdürdü.

Erdoğan, "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifaedlerini kullandı.

Konuşmasında reform çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir" diyerek yakında reformlarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Köy okulları 15 Şubat’ta açılıyor

Konuşmasında koronavirüs pandemisi ile mücadele önlemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin köy okullarında 15 Şubat‘ta başlatılacağını kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan 8 ve 12‘inci sınıfların ise kademeli olarak 1 Mart'ta eğitime başlayacağını belirtti. 

Erdoğan, “Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Meclis "reform paketi"ni bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yıl tatilinin ardından yoğun bir gündemle açılıyor. Tüm dikkatler yeni reform paketinde. Pakete son şeklinin AKP MYK’da verilmesi bekleniyor.  

Ankara AB'yle "pozitif gündem" arayışında

Ankara, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a AB ile "pozitif gündem" arayışında olduğu mesajını verdi. Ancak uzmanlar, pozitif gündemin temel kriterinin hukuk reformu olduğuna dikkat çekiyor.  

Erdoğan’ın reform paketinde neler var?

Pakette yer alan ekonomiye ilişkin bazı maddelere Erdoğan, hukuk reformuna ilişkin bazı düzenlemelere de Bahçeli soğuk bakıyor. Reform paketinin detaylarını Erdal Sağlam, DW Türkçe için yazdı.  

Yargı reformu: Muhalefetten "zihniyet değişsin" çağrısı

Muhalefet partileri, hükümete planlanan yargı reformuna ilişkin taleplerini iletti. CHP'li Tanrıkulu "ihlaller konusunda zihniyet değişikliğine gidilmediği sürece reform söylemleri havada kalacak" dedi.  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Institutionen

Meclis "reform paketi"ni bekliyor 26.01.2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yıl tatilinin ardından yoğun bir gündemle açılıyor. Tüm dikkatler yeni reform paketinde. Pakete son şeklinin AKP MYK’da verilmesi bekleniyor.

Türkei Rede Präsident Erdogan vor der AK Partei

Erdoğan aşı için tarih verdi 11.01.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kitlesel aşılamalara perşembe ya da cuma günü başlanacağını söyledi.

Türkei Fotoreportage Institutionen

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyeliğine İrfan Fidan'ı atadı 23.01.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'a atanmasının üzerinden iki ay geçmeyen İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine atadı. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sarıgül ve İnce dengeleri değiştirecek mi?

Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ve İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin toplumda nasıl bir karşılık bulacağı, Millet İttifakı'nı güç kaybına uğratıp uğratmayacakları siyasetin yeni soruları.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  