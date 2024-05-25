Erdoğan'dan dezenflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyoruz. Yıllık bazda ise enflasyonun Mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 37. Genel Kurulu ve "Ustalara Saygı Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili mesajlar verdi. "Ekonomide yol haritamız Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, mahalli idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. Vatandaşlarımızın vaat yağmuruna tutulduğu 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik" diyen Erdoğan ekonomi programının asıl önceliğinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirtti.

"Geçici rahatlama değil, kalıcı düşüş hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyoruz. Yıllık bazda ise enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Böylece yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz" dedi.

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"İlave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz"

Piyasa beklentilerinin öngörülerini güçlü bir şekilde desteklediğini ifade eden Erdoğan, "Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Uyguladığımız program sayesinde cari işlemler açığı düştü, enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Ülke risk primimiz salgın öncesi seviyelere geriledi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Üretimde avantajlarımızı koruyarak daha nitelikli, yenilikçi ve üst düzey ürünlere yönelmemiz zaruridir. Savunma sanayinde yazdığımız başarı hikayesini diğer alanlara da teşmil etmek istiyoruz. Bu vizyonla yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi ile yatırım ödeneklerinde yaptığımız kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz. Sanayide yapısal dönüşümü sağlamak için kritik sektörlerdeki teknoloji odaklı yatırımları kapsamlı teşvik programlarıyla destekliyoruz" dedi.

Erdoğan, İsrail ile ticari ilişkileri durdurma kararına dair de açıklamalarda bulundu. "Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz" diyen Erdoğan, "Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKA / EC,ET

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