 Erdoğan ve Yavaş Ankara′nın sorunlarını görüştü | TÜRKİYE | DW | 01.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan ve Yavaş Ankara'nın sorunlarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentin sorunlarını, yapılması planlanan projeleri ve bürokrasideki sorunları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

ABB açıklamasına göre görüşmede ayrıca Ankaragücü futbol takımının mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden ABB'ye devri konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede, Yavaş'ın Erdoğan'a başta su, altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere projeler hakkında da bilgi verdiği belirtildi. Yavaş'ın ayrıca otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde de bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Erdoğan'ın Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi.

ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi hakkında bilgilendirdi.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İmamoğlu ve Yavaş'a bağış soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu hakkında düzenledikleri bağış kampanyaları nedeniyle soruşturma başlattı.  

Popülaritesini artıran başkan: Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alalı tam bir yıl oldu. Analistler, Yavaş'ın popülaritesini bu süre içinde daha da artırdığını söylüyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DW Haber - 01.09.2020

Adli yıl açılışına tepkiler: "Önce yargı bağımsızlığını tartışalım" - Virüs korkusuyla hastaneye gitmemenin sonuçları tehlikeli - Ankara'nın büyük sorunu: 40 yıllık asbestli su boruları değişecek mi?  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  