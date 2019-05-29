 Erdoğan ve Trump G-20′de görüşecek | TÜRKİYE | DW | 29.05.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan ve Trump G-20'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Haziran sonundaki G-20 zirvesinde bir araya geleceği duyuruldu. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı.

2018 sonunda Arjantin'de düzenlenen G-20 zirvesinden bir kare

2018 sonunda Arjantin'de düzenlenen G-20 zirvesinden bir kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin Japonya'daki G20 zirvesi sırasında bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı açıklandı. G-20 zirvesi 28-29 Haziran'da Osaka'da yapılacak.

İki lider arasında gerçekleşen konuşma hakkında Twitter üzerinden bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına göre, Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD ile ortak bir çalışma grubu kurulması için yaptığı teklifini de yineledi.

Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" diye ekledi.

ABD'nin, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı S-400'lerin satışı, Ankara ile Washington arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor.

Trump, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle geçen yaz yaşanan kriz sırasında Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmiş, ancak geçtiğimiz haftalarda bu oranı yeniden yüzde 25'e indirmişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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