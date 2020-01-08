Erdoğan ve Putin’den "işbirliğimiz sürecek" mesajı

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşıyacak TürkAkım boru hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuciç ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.

Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp 930 kilometrelik mesafe kat ederek Trakya’daki Kıyıköy beldesine taşınacak gaz, karadaki iki yeraltı boru hattıyla şebekelere bağlanacak. Hatlardan birinin Lüleburgaz’da Türk doğal gaz şebekesine bağlanması, diğer hattın da Türkiye’den Avrupa’ya iletilmesi öngörülüyor.

"TürkAkım’ın, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin son nişanesi ve tarihi nitelikte bir proje" olduğunu söyleyen Erdoğan, projeyle 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye’ye ulaşacağını, böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi.

Erdoğan: Bölgenin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz

Türkiye’yi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz gerilimiyle ilgili olarak da, "Doğu Akdeniz’de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin diplomatik açıdan hayata geçme şansı yoktur. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bu bölgedeki her projede söz söyleme hakkı elbette olacaktır" diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç

ABD ile İran arasında süren gerilimin hiç arzu edilmeyen bir noktaya ulaştığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30’undan fazlasının yapıldığı Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" dedi.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Putin ile sürekli diyalog ve istişare halinde olacaklarını belirten Erdoğan, "Rus dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin adım adım bütün alanlarda geliştiğini belirterek "Dünyadaki son derece zor duruma rağmen ve birtakım uluslararası oyuncuların bu karşılıklı yarar yönünde gelişen işbirliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Putin'den Avrupa vurgusu

TürkAkım’ın sadece Rusya ve Türkiye değil, Avrupa ülkeleri için de önemine dikkat çeken Putin, Türk Akım'ın ikinci hattının Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan ve Yunanistan’a sevk edileceğini belirtti.

Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesinin birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edeceğini ve Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacağını kaydeden Putin, Türkiye ile Rusya’nın gelecekte birçok yeni projeyi hayata geçireceğine inandığını belirtti ve "Gelecekte yeni başarılara imza atacağız" dedi.

Rus doğal gazına ABD yaptırımları

ABD Kongresi Aralık ayında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında Rus doğal gazını Almanya ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen Kuzey Akım 2 ve TürkAkım boru hattı projelerine yaptırımları onaylamış, yasa Başkan Donald Trump tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti. Boru hattı projelerine katkı sağlayan gemiler ve gemilerle bağlantılı ABD vatandaşı olmayan kişileri hedef alan yaptırımlar nedeniyle bu yılın başlarında tamamlanması planlanan Kuzey Akım 2’de inşa sürecinin yılın ikinci yarısına sarkması bekleniyor.

DW/BK,AÜ

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