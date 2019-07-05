 Erdoğan ve Putin Libya′yı görüştü | TÜRKİYE | DW | 06.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan ve Putin Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmeleri ele aldı. Ankara ve Moskova, iki ayrı hükümet tarafından yönetilen Libya'da farklı tarafları destekliyor.

Erdoğan ve Putin (Arşiv)

Erdoğan ve Putin (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatını kaybeden Rus askerlerinin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Serrac'a desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden kısa süre önce Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa es Serrac ile bir araya geldi. Erdoğan ve Serrac'ın, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konuları görüştüğü açıklandı.

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineleyen Erdoğan, meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Serrac liderliğindeki hükümetin yanında olduğunu söyledi.

Libya'daki çift başlı yönetim

Libya'da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise Trablus'ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya Ulusal Ordusu adlı askeri güçlerin komutanı Halife Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak biliniyor. Tobruk yönetiminin, Rusya ile Fransa'dan da diplomatik ve askeri destek aldığına dair iddialar mevcut. Birleşmiş Milletler dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya'nın desteğini alıyor.

Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehdidi

Libya'nın doğusunu kontrol eden askeri güçlerin komutanı General Hafter geçen hafta Türkiye'yi "düşman" ilan etmişti. Türk gemilerine saldırı talimatı veren Hafter, Türkiye'den yapılacak ticari uçuşlara da engel olacaklarını duyurmuştu. Hafter güçleri daha sonra Libya'da alıkoyduğu altı Türk vatandaşını Ankara'nın uyarısı üzerine hafta başında serbest bırakmıştı.

Putin'den Libya için İdlib uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirterek bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.

 

DW/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Putin'den Libya için İdlib uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirterek bu ülkedeki durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. (04.07.2019)  

Libya'da alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde Hafter güçlerinin meşru hedef haline geleceği uyarısı yapmıştı. (01.07.2019)  

Putin ve Erdoğan'dan Libya için ateşkes çağrısı

Kremlin, telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı. (30.04.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild UN-Sicherheitsrat fordert in Iran-Krise Zurückhaltung

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'daki saldırıya kınama 05.07.2019

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sığınmacı merkezine düzenlenen hava saldırısını kınayarak savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda üç ayda bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

Libya'da sığınmacı kampına hava saldırısı: En az 44 ölü 03.07.2019

Libya'da başkent Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısı sonucu en az 44 sığınmacı yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu 130'dan fazla mültecinin de yaralandığı belirtiliyor.

Libyen: Kämpfer der LNA

Türkiye'den Hafter güçlerine "meşru hedef" uyarısı 01.07.2019

Libya'da altı Türk vatandaşının alıkonulmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, "haydutluk" olarak nitelendirdiği eylemin Hafter güçlerini meşru hedef haline getireceği uyarısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild internationale Liebe (picture-alliance/PhotoAlto/M.Constantini)

Diyanet nikahsız birliktelikleri ve LGBTİ'leri hedef aldı

Diyanet’in Cuma Hutbesi'nde nikahsız birliktelikler haram, eşcinsellik ise sapkınlık olarak nitelendirildi. Hutbe ayrımcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepki çekti.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  