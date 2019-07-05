Erdoğan ve Putin Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatını kaybeden Rus askerlerinin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Serrac'a desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden kısa süre önce Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa es Serrac ile bir araya geldi. Erdoğan ve Serrac'ın, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konuları görüştüğü açıklandı.

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineleyen Erdoğan, meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Serrac liderliğindeki hükümetin yanında olduğunu söyledi.

Libya'daki çift başlı yönetim

Libya'da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise Trablus'ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya Ulusal Ordusu adlı askeri güçlerin komutanı Halife Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak biliniyor. Tobruk yönetiminin, Rusya ile Fransa'dan da diplomatik ve askeri destek aldığına dair iddialar mevcut. Birleşmiş Milletler dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya'nın desteğini alıyor.

Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehdidi

Libya'nın doğusunu kontrol eden askeri güçlerin komutanı General Hafter geçen hafta Türkiye'yi "düşman" ilan etmişti. Türk gemilerine saldırı talimatı veren Hafter, Türkiye'den yapılacak ticari uçuşlara da engel olacaklarını duyurmuştu. Hafter güçleri daha sonra Libya'da alıkoyduğu altı Türk vatandaşını Ankara'nın uyarısı üzerine hafta başında serbest bırakmıştı.

Putin'den Libya için İdlib uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirterek bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.

DW/CÖ,ET

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