  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Taksim Saldırısı
Gölge Diplomatlar Araştırması
Ukrayna Savaşı
Erdoğan ve Netanyahu
Erdoğan ve NetanyahuFotoğraf: Getty Images/AFP
PolitikaTürkiye

Erdoğan ve Netanyahu'dan "normalleşmeye devam" mesajı

1 saat önce

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde ilişkilerin karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirilmeye devam ettirilmesi mesajı verildi.

https://p.dw.com/p/4Jfik

İsrail’de yapılan son seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski başbakan Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İstanbul İstiklal Caddesinde Pazar günü düzenlenen terör saldırısından dolayı başsağlığı diledi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada iki liderin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için çalışma ve iş birliği yapma konusunda mutabık olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Erdoğan'ı telefonla arayarak İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediği kaydedildi. Netanyahu'nun görüşmede ayrıca Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarının önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın da Netanyahu’ya taziye mesajı için teşekkür ettiği ve iki gün önce "Batı Şeria'da yaşanan olayın" kendilerini üzdüğünü belirttiği kaydedildi. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bıçaklı bir Filistinli, Salı günü bir Yahudi yerleşimi yakınında iki kişiyi öldürmüş, çaldığı otomobille kaçarken de üçüncü bir İsraillinin ölümüne yol açmıştı. Saldırıda üç kişi yaralanırken saldırgan İsrail askerlerince açılan ateşte öldürülmüştü.

Erdoğan'dan "karşılıklı çıkarlar" vurgusu

Cumhurbaşkanlığından telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti” denildi.

Mavi Marmara gemisine düzenlenen İsrail operasyonunda 9 Türk yaşamını yitirmişti.
Mavi Marmara gemisine düzenlenen İsrail operasyonunda 9 Türk yaşamını yitirmişti.Fotoğraf: picture-alliance/dpa

İsrail’de bu ay başında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu'nun, İsrail tarihinin en  sağ hükümetini kurması bekleniyor.

Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek nedeniyle yaşanan gerilimin tırmanması ve 2010'da Mavi Marmara gemisine İsrail'in gerçekleştirdiği, 9 Türk'ün yaşamını yitirdiği askeri operasyon, Netanyahu'nun başbakanlığı dönemine denk gelmişti. Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık döneminin geçen yıl sona ermesiyle ilişkilerde normalleşme eğilimleri baş göstermiş, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart ayında Türkiye'ye resmi ziyareti sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Haziran ayında Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Lapid'in başbakanlık görevini üstlenmesi sonrasında Erdoğan ile Eylül ayında New York'ta yaptığı görüşme, 14 yıllık aranın ardından iki ülke liderlerinin ilk buluşması olmuştu.

AP,DW/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei, Ankara | türkische und israelische Flaggen

Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli dönüm noktaları

Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli dönüm noktaları

Türkiye ile İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atanmasına karar verirken, bu noktaya gelinene kadar son 15 yılda sayısız iniş-çıkış ve kriz yaşandı.
Politika17 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Sicherheitsvorkehrungen am Tag der Arbeit 2020 in Istanbul

Yedi soruda İstanbul'da Taksim saldırısı

Terörizm4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Plenarsaal Parlament in Ankara

TTB teklifi: "AKP'ye yakın hekimler de desteklemeyecek"

TTB teklifi: "AKP'ye yakın hekimler de desteklemeyecek"

Politika3 saat önce
İş insanı Etham Sancak

Ethem Sancak: Güler Sabancı'nın önerisiyle fahri oldum

Ethem Sancak: Güler Sabancı'nın önerisiyle fahri oldum

Politika5 saat önce
"Shadow Diplomats (Gölge Diplomatlar)" 160 gazetecinin ortak çalışmasıyla hazırlandı

Kamu ihalelerinin "yıldızlarına" diplomatik misyon

Kamu ihalelerinin "yıldızlarına" diplomatik misyon

Hukuk ve Adalet10 saat önce
external

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor

Ekonomi22 saat önce03:52 dak.
external

Bombalı saldırıyla altüst olan hayat

Bombalı saldırıyla altüst olan hayat

Terörizm24 saat önce04:52 dak.
Uzay boşuluğunda Dünya, Ay ve bir gök taşı

Ülkeler uzayda hak iddia edebilir mi?

Ülkeler uzayda hak iddia edebilir mi?

Teknoloji16 Kasım 2022
Ana sayfaya dön