Erdoğan ve Kılıçdaroğlu TRT'de seçim konuşmaları yaptı

Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu Çarşamba akşamı TRT'te propaganda konuşmalarını yaptılar.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’deki propaganda konuşmasında seçmenlerden 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde bir kez daha kendisini desteklemelerini istedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin 14 Mayıs'taki demokrasi şölenine hangi adaya ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek katkı veren yurt içindeki ve yurt dışındaki her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimleri arasında özel bir yer edinen 14 Mayıs'ta TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı seçiminde 27 milyonu aşkın oyla yüzde 49,5'luk orana ulaşarak en yakın rakibimize 2 milyon 539 bin fark attık. Şahsıma gösterdiğiniz bu büyük teveccüh için de sizlere gönülden teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: ANKA

Pazar günü bir kez daha sandık başına gidileceğini belirten Erdoğan, "Sizleri 28 Mayıs’ta iradenize bir kez daha sahip çıkmaya davet ediyorum. Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyıl’ının müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı’nın ülkemizin ve milletimizin geleceği için söyleyecek herhangi bir sözü olmadığını bu süreçte zaten tüm açıklığıyla görmüştük. Sandıktan çıkan mesaj şudur: Milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan, terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a davet

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki propaganda konuşmasında rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha TRT'de birlikte bir programa katılma çağrısını dile getirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

"Sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT'de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin,"

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT'de bu gerçekleri sizlere göstermiyor. Bu konuşmayı, TRT istediği için değil; kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın, bu vatanı, bu milleti kimin sevdiğini bilin."

ANKA/TY,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?