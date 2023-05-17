Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tur hazırlıklarına başladı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 64 milyondan fazla seçmen bir kez daha sandık başına gidecek. Bu seçmenlerin 3 milyon 416 bin 98'i yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında kurulacak seçim lokalleri ve gümrüklerde oy kullanma işlemi 20 - 24 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'deki seçmenler ise 28 Mayıs'ta oyunu kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,8 oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,17'sine sahip olmuştu.

Ancak adaylardan hiçbiri gereken 50 + 1 seviyesine ulaşamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci yarışı için Ankara'da hazırlıklar başladı. Her iki taraf da ilk turda uygulanan yol haritalarında değişikliklere gidiyor.

Deprem bölgelerine özel ilgi

AKP cephesinde Kılıçdaroğlu'nun 2,5 milyon oy farkını kapanması ihtimalinin bulunmadığı düşünülüyor. Ancak yönetim yine de bunun rehavete yol açmaması için tüm parti teşkilatlarını uyardı.

Cumhur İttifakı'nda, ikinci tur kampanya döneminde deprem bölgelerine özel önem verilmesi ve Erdoğan'ın depremden etkilenen kentlere ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu hafta sonu çalışmalara başlayacak olan Erdoğan ilk aşamada Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'a gidecek. Bölge halkına yaraların sarılacağı mesajını verecek olan Erdoğan, ayrıca ittifakların birbirine yakın oy aldığı bazı illeri de ziyaret edecek. Ancak bu illerde miting yerine esnaf, kanaat önderi buluşmaları gibi buluşmalar gerçekleştirecek.

Seçimi kazanan ya da, aday olsun olmasın, tüm milletvekilleri ve bakanlar da 28 Mayıs'a kadar sahada olacak. Erdoğan'ın da ikinic tura kadar kabinesinde yer vereceği bazı isimleri de açıklaması bekleniyor.

Erdoğan "istikrar" diyecek

Cumhur İttifakı'nın kampanyadaki söylemini "güven" ve "istikrar" başlıkları oluşturacak. Erdoğan'ın ilk turda kullandığı sert söylemi biraz daha yumuşatması ve "Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek" gibi mesajlar vermesi de bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın TBMM'de 322 milletvekili ile çoğunluğu sağlaması önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bu nedenle Meclis'teki çoğunlukla uyumlu bir ismin, yani Erdoğan'ın istikrarı sağlayacağı seçmene anlatılacak. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy veren seçmenin milliyetçi hassasiyetleri dikkate alınarak Erdoğan'ın bu kitleyi yanına çekmek amacıyla Kılıçdaroğlu'na HDP'nin verdiği desteği de gündeme taşıması bekleniyor.

Kampanya döneminde ekonomiye ilişkin mesajlarda vereceği belirtilen Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle gençlerle buluşmalar da gerçekleştirecek. AKP'de Karadeniz'de çay ve fındık toplamaya gidenlerin oy kullanamama ihtimali nedeniyle de özel bir çalışma yapılıyor.

CHP'de değişim adımları

Kılıçdaroğlu cephesinde de ikinci tur hazırlıkları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile uzun bir toplantı yapan Kılıçdaroğlu, ilk turdaki kampanyayı revize etme kararı aldı. Bu noktada Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun yakın ekibi seçim kampanyasında aktif olacak.

CHP ilk turda reklam kampanyasını yürüten şirketle de çalışmalarını sürdürmeyecek. Yeni bir kampanya firması ile yola devam edilecek. Burada da İmamoğlu'nun ekibi ön planda çalışacak. Kampanyanın aktif isimlerinden Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın görevden alındığı iddia edilmişti, ancak Özkan bu iddiaları yalanladı. Özkan'ın yine görevinde kalması ancak aktif olarak İmamoğlu ekibi ile çalışması da bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin seçim sisteminin başında olan Onursal Adıgüzel ise CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkanlığı görevinden alındı. Adıgüzel yerine henüz bir isim görevlendirilmedi. Eski Kağıthane İlçe Başkanı ve İstanbul'da 2. Bölgeden aday olup seçilemeyen Mehmet Ali Yüksel "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası"' konusunda Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu. Yüksel, kampanyada dile getirilecek söylemler konusunda Kılıçdaroğlu'na destek olacak.

Kılıçdaroğlu'nun da miting yapmak yerine sahada daha aktif olacağı ve "CHP-PKK ile işbirliği içinde" iddialarına yönelik seçmenlerine mesajlar vereceği belirtiliyor. Özellikle milliyetçiliğin yoğun olduğu yerlerde "PKK ile işbirliği" söyleminin doğru olmadığı anlatılacak. Terörün lanetleneceği, "asıl terörle bağlantılı olanın HÜDA PAR" olduğu söylemi de CHP tarafından yoğun şekilde kullanılacak. Milliyetçi seçmene ulaşmada özellikle İYİ Parti'nin desteği CHP'de önemli bulunuyor. Bu nedenle İYİ Parti teşkilatlarının desteğini artırması istenecek.

Erdoğan'ın kazanması halinde muhalif kanada baskısını artıracağı da kampanyada vurgulanacak.

Hedef önce 8 milyona ulaşmak

CHP'de ve Millet İttifakı paydaşları özellikle sandığa gitmeyen ve oyunu kullanmayan 8 milyonu aşkın seçmene de ulaşılmaya çalışılacak. Bu seçmenin ardından Sinan Oğan'a oy veren 2,5 milyon seçmen ve 1 milyon geçersiz oy kullananlara yönelik de özel çalışmalar yapılacak. İttifak kurmaylarının "maçın ilk devresi bitti, ikinci devrede seçimi alacağız, maç şu anda berabere" mesajı vereceği belirtiliyor.

CHP'de özellikle sokağa çıkan değil ev kadınları ile "sosyal iletişimi zayıf" seçmenlere ulaşılması gerektiği fikri de hakim. Bu seçmenin hâlâ AKP'ye yakın durduğu değerlendirmesi yapılıyor.

CHP seçim öncesi bir genelgede de yayınladı. Genelgede saha çalışmalarının vakit geçmeden başlatılması istenirken seçilen ve bir önceki dönem görev yapan tüm milletvekilleri ile belediye başkanlarının sahada olması istendi. Çalışmalara eksiksiz katılım gerçekleştirilmesi istendi.

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