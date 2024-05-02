Erdoğan ve Özel AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel'i, AKP Genel Merkezi'ne gelişinde AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Cumhurbaşkanı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı. Görüşme saat 16.05'de başladı. Özel'e ziyarette CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan eşlik etti. Görüşmede AKP Genel Başkan Vekili Elitaş da hazır bulundu.

CHP ve AKP arasında 8 yıl sonra sonra genel başkan düzeyinde gerçekleşen görüşmeye basının ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda televizyon kanalı ziyareti izleyicilerine AKP Genel Merkezi'nin önünden canlı yayınlarla aktardı.

CHP ile AKP arasında genel başkan düzeyindeki son görüşme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım arasında AKP Genel Merkezi'nde 22 Eylül 2016'da gerçekleşmişti.

Erdoğan ve Özel AKP Genel Merkezi'nde görüştü Fotoğraf: DHA

Seçim sonrası ilk görüşme 23 Nisan'da oldu

31 Mart seçimlerinde CHP'nin çok sayıda büyükşehir ve belediyelerine yenilerini eklemesinin ardından Özel verdiği demeçlerde Erdoğan ile görüşebileceğini aktarmıştı. Erdoğan ile Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda başka diğer siyasi partilerin de olduğu ortamda ilk kez bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından özel kalemlerin buluşma tarihi belirleyeceği duyurulmuştu.

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ANKA,DHA,DW / TY,ET

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