Erdoğan: "Trajediyi durdurmak tarafların elindedir"

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde müzakere heyetlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzakerelerden artık somut sonuç alınması beklentisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerin başındaki konuşmasına Erdoğan, "böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz, bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek başladı.

"Bizleri derinden üzüyor"

Taraflar arasındaki müzakere sürecinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini, tüm dünyayı da heyecanlandırdığını söyleyen Erdoğan, görüşmelere desteğinin altını çizdi, müzakere heyetlerinin üyelerini de, ülkeleri adına gösterdikleri gayretler için tebrik etti.

"Beşinci haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor" diyen Erdoğan, krizin başladığı ilk günden itibaren, tırmanmanın önüne geçilmesi için her düzeyde "samimi gayret" sarfettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetleri selamladı

Türkiye'nin gerilimin düşürülmesi çabalarında hem Rusya hem Ukrayna'nın "hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım" sergilediğini aktaran Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağının altını çizerek heyetlere, "Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır" diye seslendi.

"Tüm dünya hayırlı ve müjdeli haberi bekliyor"

"Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderleriniz yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız."

"Nihai barış" beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüm" beklentisine vurgu yaparken, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolünün bulunmadığını, ancak talep ve ihtiyaç olduğu müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde heyetlere ateşkes ve barış beklentisini iletti.

Erdoğan, görüşmelerin gündeminde zor ve çetrefil konuların yer aldığını, bunun farkında olduklarını belirtirken, masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağını söyledi.

Liderler zirvesine ev sahipliği yapma önerisi

Heyetlere, "Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla, kalıcı, hakkaniyete dayalı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim" görüşünü aktaran Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum.

Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum."

Rus ve Ukraynalı heyetler, 10 Mart'ta dışişleri bakanları düzeyinde Antalya'da bir araya gelmişti. Bugün İstanbul'da başlayan ve iki gün sürmesi hedeflenen görüşmeler öncesinde de müzakereler videokonferansı yoluyla devam etmeşti.

DW/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe