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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Terör örgütleri hâlâ İsveç'te yürüyor

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır" diyerek, bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu dile getirdi.

"NATO'daki müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Türkiye'nin kendi sınırlarını korumadaki çabalarını anlamalarını bekliyoruz. Siz bize teröristleri vermeyeceksiniz, sonra bizden NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz. NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır" dedi.

İsveçli ve Finlandiyalı diplomatların Türk yetkililerle görüşmek için Ankara'ya gelme planları hakkında daha önce kullandığı, "boşuna yorulmasınlar" ifadesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü gelmek istiyorlamış, boşuna yorulmasınlar dedim, terör örgütleri hâlâ İsveç'te yürüyor" söyleminde bulundu.

Konuşmasında, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Erdoğan, "Güvenliğimizi tehdit eden eylemleri kaynağında kurutmakta kararlıyız. NATO'daki ortaklarımız Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine silah ve mühimmat göndermedi mi? Yüz milyonlarca euroyu veriyorlar, terör örgütleri daha da palazlansın diye" ifadelerini kullandı.

 

DW / ET,TY

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