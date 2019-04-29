 Erdoğan: Türkiye′nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur | TÜRKİYE | DW | 30.04.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında gerginlik noktalarından F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin dayatmalarına maruz kaldığını savundu.

F-35 Kampfjet (picture-alliance/AP Photo/F. Hanson)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında gerilim noktalarından birisi olan F-35 uçaklarının teslimatına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'un açılış töreninde konuşan Erdoğan, ABD'nin F-35'ler konusunda Türkiye'ye haksız davrandığını savundu.

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Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satan Rusya, S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretilebileceğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın yeni S-400 anlaşması imzalamaya hazır olduğu da belirtildi. (11.04.2019)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Washington'da S-400 ve F-35'lerle ilgili konuştu. ABD'nin uyarılarına yanıt veren Akar "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır" dedi. (15.04.2019)

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimi durduruldu. (02.04.2019)

"Bugünlerde F-35'ler konusunda haksızlığa daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin proje ortağı olduğu bir konuda dışlanmaya çalışılmasının sonuçlarının doğru bir şekilde öngörülemediğini belirtti.

Erdoğan, "Açık konuşuyorum Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" şeklinde konuştu ve Türkiye'nin kendi savaş uçağı geliştirme faaliyetlerine başladığını duyurdu ve "İnşallah hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarından oluşacaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin savaş uçaklarında kullandığı bombaları geliştirmesiyle ilgili olarak "Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

Trump ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve F-35'in teslimatındaki sorunlara yol açan S-400 füze sistemleri ile ilgili konuşmuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı ve teslimatının yakında gerçekleşmesi beklenen S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili ABD'ye ortak çalışma grubu kurma teklifinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, alışma grubunun hedefinin S-400'lerin ABD'nin geliştirdiği F-35 jetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek olacağı aktarılmıştı.

ABD, NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence daha önce yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan silah alması karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" dile getirmişti.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gibi bazı ABD yaptırımlarını gündeme getirmişti. ABD Nisan başında, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

DW,DHA,rtr/ÇÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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