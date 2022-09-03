Erdoğan: Türkiye Zaporijya'da kolaylaştırıcı rol oynayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Zaporijya nükleer santrali konusunda kolaylaştırıcı rol oynayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya nükleer santrali konusunda da Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol oynayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracatı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler" başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'e "tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya nükleer santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini" söyledi.

Mart ayından bu yana Rus birliklerinin işgali altında bulunan Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santrali çevresinde çatışmaların yoğunlaşması, nükleer bir felakete neden olabileceği endişelerine neden oluyor.

Türkiye'nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Rusya ve Ukrayna'nın Temmuz ayı sonunda İstanbul'da imzaladığı tahıl anlaşması, Ukrayna ve Rusya'dan tahıl sevkiyatının önünü açmıştı.

Erdoğan ve Putin Semerkant'ta bir araya gelecek

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, dağılan Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiği de aktarıldı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Putin'in görüşmede Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yinelediğini de belitti.

İki liderin, tüm bu konuları 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

DW/JD, SÖ