Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19- 22 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in muhtemel göç dalgasında Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu söylemesine ilişkin, "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir" dedi.

Erdoğan, son dönemde gündemde olan kira artışları konusunda, "Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık" ifadelerini kullandı.

Marketlerdeki fiyat farklılıklarına da değinen Erdoğan, "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız" dedi.

Afganistan'a insani yardım hakkında Erdoğan, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz" dedi ve ABD'de gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajının düşürülmesine dair, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim" dedi.

Erdoğan ayrıca 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşması gereğince Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridor olan Nahçıvan koridoruyla ilgili, "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur" şeklinde konuştu.

DW, DHA / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe