 Erdoğan: Suriye′nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı | TÜRKİYE | DW | 09.10.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığını Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından duyurdu.

Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır" dedi. Erdoğan "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" dedi.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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