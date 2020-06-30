Erdoğan: Sosyal medya mecralarının düzene sokulması şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Albayrak ailesine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesini" istediklerini söyledi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuyu gündeme getiren Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor" dedi.

Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyaran Erdoğan, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulundu. Erdoğan, "Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"İşledikleri suçun hesabını soracağız"

Erdoğan, Albayrak ailesine yönelik yorumlara da sert dille tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız" dedi.

"Benzer saldırıları daha önce de yaşadık" diyen Erdoğan, "Bu tür ahlaksızlıkların artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil" diye konuştu.

Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Twitter hesabını askıya alma kararı aldı. Bahçeli kararını Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar ile duyurdu. MHP lideri mesajında, "Sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum" dedi. Facebook üzerinde de paylaşım yapmayacağını belirtren Bahçeli sosyal medyanın "taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu" haline geldiğini savundu.

"Sosyal medyama dokunma"

Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik açıklamalarına tepkinin adresi yine sosyal medya oldu. #SosyalMedyamaDOKUNMA etiketiyle Türk kullanıcılar arasında Twitter'da en çok üzerine konuşulan başlık oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ve yasak konusunda destek verenlerse, #SosyalMedyaYasasıCıksın etiketiyle tartışmaya dahil oldu.

Albayrak çiftine sosyal medyada yorum: 11 gözaltı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın bebeklerinin doğumuna ilişkin sosyal medyada üzerinden yaptıkları paylaşıma yapılan yorumlarla ilgili operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla paylaşımda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik yorumlara başta siyasetçiler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

DW/ÖA,JD

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