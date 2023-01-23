Erdoğan: Seçimler inşallah 14 Mayıs'ta yapılacak

Seçim tarihi için geçen hafta 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı tarih konusunda bu kez daha net ifadeler kullandı.

Bursa'da düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum" dedi.

Erdoğan, neden 14 Mayıs tarihinin seçildiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok'. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli."

"Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" diye ekleyen Erdoğan, "O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"73 yıl sonra bir kez daha aynı gün"

Erdoğan 14 Mayıs tarihini ilk kez geçen hafta partisinin TBMM'deki grup toplantısında dile getirmişti.

"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" demişti. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır" ifadesini kullanmıştı.

DW/CÖ,HT