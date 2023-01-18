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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan seçim tarihini işaret etti: 14 Mayıs

2 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in ilk seçim başarısını elde ettiği 14 Mayıs 1950 tarihine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir" ifadesini kullandı.

En geç 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan'ın yeniden aday olması ile ilgili olası yasal belirsizlikler nedeniyle daha erken bir tarihte yapılması gündemde. Ancak tarih henüz açıklanmadı.

Erdoğan merak konusu olan seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret ederken, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır" diye konuştu.

"73 yıl sonra bir kez daha aynı gün"

"Aynı şekilde rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Şimdi, yeter, söz de, karar da, gelecek te milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" dedi.

Bahçeli de Mayıs demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" diye konuşmuştu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır" demişti.

DW/TY,JD

 

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