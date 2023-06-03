Erdoğan: Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız

Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" dedi.

Erdoğan, Venezuela lideri Nicolas Maduro, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dâhil birçok devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası teşkilatların başkanlarının katıldığı törende yaptığı konuşmada "Seçim 28 Mayıs'ta sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kurulacak yeni kabine konusunda ise "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız" dedi.

Muhalefete çağrı

Muhalefete de çağrıda bulunan Erdoğan, "Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim" diye konuştu.

"Demokrasimizi, darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vadetmişsek, inşallah tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulun dayemin ederek resmen göreve başladı. Fotoğraf: Chris McGrath/Getty Images

TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda yeniden göreve seçilen Erdoğan, TBMM Genel Kurulundayemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den almıştı.

Erdoğan, mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra ettiği yeminde, "Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" demişti.

DW/CÖ,HT

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