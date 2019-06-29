 Erdoğan: S-400′lerin teslimatı 10 gün içerisinde yapılacak | TÜRKİYE | DW | 01.07.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: S-400'lerin teslimatı 10 gün içerisinde yapılacak

Japonya'da ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'nın yaptırımdan bahsetmediğini söyledi. Erdoğan, S-400'lerin 10 gün içinde geleceğini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinde teslimatın 10 gün içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

G20 temaslarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı. NTV'nin haberine göre Erdoğan, "Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi" diye konuştu.

S-400'le ilgili olarak Trump'ın kendisine "haklısın" dediğini aktaran Erdoğan, "Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Patriot tipi füze savunma sistemi alması konusunda Trump'ın yeşil ışık yakığ yakmadığı da Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'ın "S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz" cevabını verdiği belirtildi.

F35'ler de masadaydı

Rusya'dan satın alınan S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programına yönelik tehditler de Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinde ele alındı.

Basına yaptığı açıklamada Erdoğan, "Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımızı görevlendirdik, işin takibini yapacaklar" dedi. F35'ler için ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Trump'ın "Ödemesini yapıyorlar ama biz uçaklarını vermiyoruz" dediğini ve uygulamayı eleştirdiğini ifade etti.

Amerikan basınında geçtiğimiz haftalarda çıkan bir haberde Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Bloomberg'ün haberinde bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtilmişti.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı. 

DW,rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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