Erdoğan Rus gazının dağıtımı için Trakya'yı işaret etti

Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedariki için Rusya'yla birlikte kurmayı planladığı dağıtım merkezi hakkında konuşan Erdoğan, "Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'ndan (CICA) dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulmasını teklif eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu önerisiyle ilgili görüşü sorulan Erdoğan, "İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" ifadesini kullandı.

"Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar" diyen Erdoğan'a Putin'in son dönemde Türk Akımı'nın güvenliğiyle ilgili endişelerini de dile getirdiği hatırlatılarak "Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye'nin önlemleri neler?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan bu soruyu "Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye cevapladı.

Putin'in Türkiye önerisi

Putin, Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulmasına yönelik önerisini, dün Astana'da bir araya geldiği Erdoğan'a iletmişti.

Rusya lideri "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergâh" olduğunu gösterdiğini belirten Rusya lideri, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" demişti.

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz tedariki için geçen ayki patlamalarda hasar gören Kuzey Akım boru hatlarının dışında bir güzergâh arayışında. Putin, önceki gün Moskova Enerji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada,"Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası hâline getirebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

Macron'dan olumsuz görüş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa'ya doğal gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulması fikrini ortaya atan Putin'in önerisini anlamsız bulduğunu açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye daha fazla gaz ihraç etmeye karar verebilirler. Ama bu, Avrupa Birliği'ne olamaz" denilmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği'nin "egemenliğine, bağımlılığını azaltmaya ve iklim geçişine" dair taahhütleri olduğunu ifade etmişti.

DW/CÖ,EC