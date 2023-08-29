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Erdoğan Putin ile Rusya'da görüşecek

29 Ağustos 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir tarihte Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek. İki liderin Soçi'de yapılacak görüşmede Tahıl Anlaşması konusunu ele alması bekleniyor.

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Erdogan und Putin (Archivbild)
Fotoğraf: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Ukrayna ile  Tahıl Anlaşması'nın yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere yakın bir tarihte Rusya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcüsü Ömer Çelik, Pazartesi günü Ankara'da yaptığı açıklamada, görüşmenin Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gerçekleşeceğini belirtti. Görüşme tarihi konusunda bir bilgi vermeyen Çelik, Türkiye'nin görüşmeler yoluyla "yaklaşan bir gıda krizini" önlemeyi umduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada iki lider arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi konusunda bilgi vermezken, "hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü" söyledi.

Haber kanalı Bloomberg ise Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'daki G20 zirvesine giderken 9 Eylül'de Rusya'ya uğrayabileceğini duyurdu.

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor

Moskova, Temmuz ayı ortasında Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl nakliyatına izin veren Tahıl Anlaşması'ndan çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Ukrayna, Rusya'nın tehditlerine rağmen Ağustos ayı başında Karadeniz'deki bazı limanlarını  gelen ve giden ticari gemilere açtı. Rusya ile Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinden sonra ikinci gemi Pazartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Odessa limanından ayrılarak İstanbul'a geldi. Gemi takip portallarına göre Liberya bandıralı "Primus" adlı yük gemisi Pazartesi günü Türkiye'deki limanına ulaştı. Singapurlu bir nakliye şirketine ait olan gemi Pazar günü Odessa'dan ayrılmıştı.

Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra Karadeniz'deki askeri gerilim arttı. Rusya, Ukrayna'nın kıyı ve Tuna'daki liman altyapısına saldırırken Kiev de Rus askeri gemilerini bombaladı. İki hafta önce Rus donanması Karadeniz'de bir Türk gemisine ateş açarak durmaya zorladı.

Fidan Moskova'ya gidecek

Türkiye anlaşmayı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cuma günü Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında anlaşmanın "alternatifi olmadığını" söyledi. Fidan'ın önümüzdeki günlerde Kremlin'in taleplerini görüşmek üzere Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Bu arada Ukrayna, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin AB anlaşmasının sona ermesinin  ardından da Ukrayna tahılına yönelik ithalat kısıtlamalarını sürdüreceklerini açıklamalarını kınadı.

Prag'ı ziyaret eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Bunu kategorik olarak reddediyoruz çünkü bu önlem ortak pazar kurallarını ihlal eder" dedi.

Kuleba, kısıtlamaların uzatılmasının "sadece Kiev ile Brüksel arasındaki ortaklık anlaşmasını değil, öncelikle Avrupa Birliği'nin üzerine inşa edildiği dayanışma ilkesini ihlal edeceği" uyarısında bulundu.

Brüksel; Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ve Romanya tarafından imzalanan Ukrayna tahılına yönelik geçici ithalat kısıtlamalarının uzatılması yönünde görüş bildirdi.

AB ile mevcut anlaşma 15 Eylül'de sona eriyor. Söz konusu ülkeler Ukrayna'dan yapılan ithalat nedeniyle fiyatların düşmesine karşı çiftçilerini korumak istiyor. Ukrayna ise ithalatın durdurulmasını sert bir dille eleştiriyor.

AFP/TY,BÖ

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