 Erdoğan: Ne Rusya′dan ne de Ukrayna′dan vazgeçeriz | Türkiye | DW | 23.02.2022

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Türkiye

Erdoğan: Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz

Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne Rusya ne de Ukrayna'dan vazgeçebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Afrika ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukraynaarasında giderek tırmanan gerilime de değinerek, Türkiye'nin ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya ve Ukraynaarasındaki net tavrının kimden yana olacağına ilişkin sorusunu, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil" diye yanıtladı.

Erdoğan Türkiye'nin gerek Rusya gerekse de Ukrayna ile siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" dedi.

Erdoğan krize ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğünü belirterek, "Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız. Onun için NATO Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Burada bütün liderlerin ne düşündüklerini göreceğiz. Ondan sonra da biz kendi içimizde arkadaşlarımızla çalışmamızı yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Erdoğan, Putin ile telefonda görüşecek

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önem verdiğini yineleyen Erdoğan, "Ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği önemi, telefonla görüştüğüm (Ukrayna Cumhurbaşkanı) Sayın Zelenski'ye de ifade ettim. Minsk Anlaşmalarını açıkça ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmediğimizin, etmeyeceğimizin de altını çizdim. Krizin daha fazla büyümeden diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledim" dedi.

Erdoğan bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme girişiminde bulunduğunu belirterek, "Sayın Putin ile görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sputnik'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

DW/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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