Erdoğan: Narin kızımızın hesabını soracağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısnın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 8 Eylül Pazar günü cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili olarak, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz"

Son günlerde gündemin öne çıkan konularından olan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz" dedi.

"Aynı hassasiyetin Gazi Mustafa Kemal için de geçerli olduğunu" belirten Erdoğan, "Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü operasyonlarına karşı İslam İş Birliği Teşkilatı'nın daha faal olması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor. Milli Mücadele'de dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Erdoğan Batı Şeria bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili olarak da, "Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Yüzde 3,5 büyüme hedefi

Konuşmasında Türkiye ekonomisine de değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek" dedi.

"Enflasyon düştükçe yatırım ortamının iyileşeceğini, rekabetin güçleneceğini ve istikrarlı bir şekilde yüksek büyüme olacağını öne süren Erdoğan, "Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyüme ile kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

DW / ET,SÖ

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