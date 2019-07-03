 Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum | TÜRKİYE | DW | 04.09.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de nükleer güç olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

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Sivas'taki Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğan, "Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi" diye ekledi.

"Şimdi hâle bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de ne diyorlar? 'Sakın ha sen yapma' diyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, İsrail'in elinde de nükleer silah bulunduğunu ima etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanıbaşımızda İsrail. Var mı? Var. Ve bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz" diye konuştu.

 

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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