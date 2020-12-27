Erdoğan: Nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacağız

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan ve Mersin'de inşası süren Akkuyu'da üçüncü ünitenin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı temel atma töreninde iki lider ikili işbirliğinin güçlenerek süreceği mesajı verdi.

Nükleer gücün enerji tedarik güvenliği yönünde atılan stratejik bir adım olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle ihtiyacın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Erdoğan, temeli üç yıl önce atılan Akkuyu'da dördüncü reaktörün temelinin önümüzdeki yıl atılmasını planladıklarını kaydetti.

Türkiye-Rusya işbirliğinin sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış için de kilit rol oynadığını belirten Erdoğan, "Libya'dan Suriye'ye kadar Türk-Rus diyaloğunu sahada görme fırsatı gördük. Koronavirüs sebebiyle yatırımlar ve dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını bu yıl telafi edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin nükleerde beyin takımı oluşacak"

Nükleer santralın birçok yan sektöre katkı yapacağını, şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, "Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak" dedi.

Akkuyu'da ilk ünitenin temeli 3 Nisan 2018'de Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle atılmıştı.

Rusya ile Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma uyarınca Türk öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) ve St. Petersburg Politeknik Üniversitesi’nde nükleer uzman yetiştirme programlarına katılıyor. Genç Türk uzmanların öğrenimlerini tamamlayıp Rosatom teknik eğitim merkezlerinde eğitimden geçtikten sonra Akkuyu NGS’nin işletme personeli arasına katılması öngörülüyor.

Putin: Yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Akkuyu ile yeni bir dönem başladığını belirterek projenin hayata geçirilmesinin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini söyledi. Akkuyu'da dört ünite kurulacağını belirten Putin, Rusya'da eğitim alıp mezun olacak 200'ü aşkın Türk genciyle Türk nükleer sanayisi için yeterli kadroyu yetiştirmiş olacaklarını kaydetti.

Türkiye ve Rusya arasında Akkuyu nükleer santralı için anlaşma 2010 yılında imzalanmış ve ilk ünitenin temeli 3 Nisan 2018'de Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle atılmıştı.

Rus devletine bağlı Rosatom şirketinin yüzde 99,2 paya sahip olduğu projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Akkuyu NGS'nin 60 yıl olan tahmini hizmet ömrünün 20 yıl daha uzatılması mümkün olabilecek.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe