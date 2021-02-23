Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklendi. "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır" diyen Erdoğan "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Öyle ki bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir" dedi.

"En az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"

"Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" diyen Erdoğan, "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı" ifadelerini kullanan Erdoğan "Sağlık Bakanı'nın atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin. O kadar zavallısın" dedi.

Erdoğan, "İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir" diye konuştu.

"Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum" diyen Erdoğan Montrö bildirisini imzalayan emekli amiralleri kast ederek "Bu amiraller talimatı kendi başkomutanları olan Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar" dedi.

Kanal İstanbul

"Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık" diye konuşan Erdoğan, "Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı" dedi.

Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili olarak “İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz” dedi. Erdoğan Kanal İstanbul’un “etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyoruz” ifadelerini kullanarak bu yaz temelini atmayı planladıklarını söyledi.

DW / EC, SSB

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