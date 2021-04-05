Erdoğan: Montrö bildirisi art niyetli bir girişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından 104 emekli amiralin yazdığı bildiriye ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı kesinlikle belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Aynı şekilde hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Bu isimlerin bazıları aynı görüşleri çeşitli mecralarda uzun süredir dile getirmektedir. Hiçbir isme medyadaki ve siyasi alandaki açıklamaları sebebiyle herhangi soruşturma açılmış veya benzeri işlem yapılmış değildir. Ancak geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır."

"Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz"

"Her şeye rağmen Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz" diyen Erdoğan "Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul egemenlik mücadelesi"

Erdoğan Kanal İstanbul projesine de değinerek "Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kanal istanbul ile Montrö Sözleşmesi arasında kurulan bağın temelden yanlış olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir."

Erdoğan Türkiye’nin şu anda İstanbul Boğazı’nda egemen olmadığını ifade etti.

Erdoğan çarşamba günü Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında hangi başarıları ortaya koyduğunu millete seslniş konuşmasında paylaşacağını kaydetti.

DW/SBS, EC

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