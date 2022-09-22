  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Russland Kreditkarte Mir
Fotoğraf: AFP/Getty Images
EkonomiTürkiye

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

32 dakika önce

Reuters haber ajansına göre Erdoğan, İş Bankası ve Denizbank'ın Rus ödemi sistemi Mir'den çıkmasını Cuma günü üst düzey bir ekonomi toplantısında ele almayı planlıyor.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-mir-ve-rus-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1-masaya-yat%C4%B1racak/a-63203080

Reuters haber ajansı iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'den gelen uyarılar sonrası İş Bankası ve Denizbank'ın Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını ve Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları Cuma günü düzenlenecek üst düzey ekonomi odaklı toplantıda ele almayı düşündüğünü bildirdi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, toplantıda İstanbul Borsası'ndaki sert dalgalanmalar, Rusya ile yapılan diğer anlaşmalar ve ekonomideki genel durumun da ele alınacağını aktardı.

Özel bankalar İş Bankası ve Denizbank, geçen hafta ABD Maliye Bakanlığı'nın Mir ödemi sisteminin Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yatırım uygulanabileceği uyarısından sonra sistemden çıkma kararı almıştı. Rusya Merkez Bankası'nın Mastercard ve Visa'ya alternatif olarak oluşturduğu Mir ödeme sistemi sıklıkla Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistler tarafından kullanılıyordu.

Mir sistemi, kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft
Fotoğraf: DW/U. Danisman

Hafta başında İş Bankası ve Denizbank'ın Mir'den çıkma kararından memnun olduklarını açıklayan ABD'li yetkililer, daha fazla bankanın sistemden ayrılmasını beklediklerini ifade etmişti.

Financial Times (FT) da geçen haftaki bir haberinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun da geçen ay Türk iş dünyasına "Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye'yi kullandığına" yönelik uyarılar içeren bir mektup yazdığı belirtilmişti.

Reuters,DW/HS,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya ödeme darboğazını ulusal kartı Mir ile aşmaya çalışıyor

Rusya ödeme darboğazını ulusal kartı Mir ile aşmaya çalışıyor

Batı yaptırımlarının yarattığı ödeme darboğazını aşmaya çalışan Rusya’da Mir ödeme sisteminin kullanımının bir yıl önceye göre 20 kat arttığı bildiriliyor.
Politika
1 Eylül 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

Ekonomi
34 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Russland Kreditkarte Mir

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Ekonomi
32 dakika önce
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Çatışmalar
1 saat önce
Mahsa Amini İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

Hukuk ve Adalet
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
20 saat önce
Türkiye'de bir plastik atık geri dönüşüm tesisi

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Doğa ve Çevre
23 saat önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Politika
21 Eylül 2022
Ana sayfaya dön