Erdoğan: Milli gelirimizi trilyon doların üzerine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisi AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin milli gelirini 969 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, "Döviz kuru başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık" değerlendirmesinde bulundu.

"Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık" diye konuşan Cumhurbaşkanı, "yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez bankası rezervleri ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak" dedi.

Erdoğan konuşmasında, kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmeye de değindi. Erdoğan, "2022-2023 memur maaşı artış oranı ortalama yüzde 32,2 ve bin 352 liradır. Böylelikle en düşük memur maaşı, 4 bin 348 liradan, 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 2 saat ilave ek ders imkanı sağlanmıştır. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik" diye konuştu.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL olmuştu. 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 599 olarak hesaplanmıştı.

DHA,DW/BÖ,TY

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