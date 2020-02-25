 Erdoğan, Merkel ve Macron telekonferans yapacak | TÜRKİYE | DW | 13.03.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan, Merkel ve Macron telekonferans yapacak

İstanbul'da Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla yapılacağı belirtilen toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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Sığınmacı sorununu görüşmek üzere 17 Mart Salı günü İstanbul'da bir araya gelecekleri açıklanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle görüşecekler.

Üç lider telekonferansa evrilen görüşmelerinde İdlib ve çevresinde yaşanan gerginlik başta olmak üzere, mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacaklar.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yurt dışı programlarının ertelendiği açıklanmıştı.

DHA,DW/TY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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