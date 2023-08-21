Türkiye'nin Macaristan'la ticaret hedefi 6 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile de bir araya gelen Erdoğan, Budapeşte'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüştü.

Erdoğan'ın Macar yetkililer ile temaslarında enerji alanında işbirliğini güçlendirme konusu ele alındı. Macaristan halihazırda doğal gaz ihtiyacının büyük bir bölümünü Rus gazını Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattından karşılıyor.

Türk ve Macar heyetleri Budapeşte'de biraraya geldi. Fotoğraf: DHA

Erdoğan: Macaristan'la ticareti artıracağız

Erdoğan, temaslarının ardından sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkileri 6 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti.

Erdoğan, "İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji ve NATO konuları da masada

İki ülkenin gündeminde İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'da da İsveç'in üyeliğinin onay süreci henüz tamamlanmadı.

Macaristan parlamentosu geçen Temmuz sonunda İsveç gündemiyle toplanmış, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için İsveç'in NATO üyeliğinin oylamaya sunulması ertelenmişti.

Her iki ülkenin de İsveç'in üyeliğini sonbahar ayında meclis gündemine getirmesi bekleniyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Facebook'ta yaptığı açıklamada İsveç'in üyelik süreci konusunda Türkiye ile temas halinde kalmaya karar verdiklerine işaret etti.

İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması için Türk ve Macar parlamentolarının onayı bekleniyor.

Szijjarto, açıklamasında ayrıca "Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa ülkelerine taşınmak üzere topraklarından geçmesine izin vermeyi durdurması halinde Sırbistan'ın gerekli transit kapasitesini sağlayacağına dair güvence verdiğine" değindi.

Erdoğan'a beş bakan eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.

Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Kremlin ile ilişkilerini sürdüren tek AB üyesi ülke olan Macaristan, son yıllarda sadece Rusya'ya değil, Orta Asya ve Çin'e de yönelik bir Doğu'ya açılma politikası izliyor.

AFP,dha,ANKA/TY,HS

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